Beim ersten energytalk des Jahres drehte sich am 9. April 2025 alles um den Holzbau – und das erstmals in dieser Tiefe. Drei unterschiedliche Beiträge zeigten, wie Holz im urbanen Maßstab eingesetzt wird und welche Rolle dabei die Gebäudetechnik spielt.

„Dass wir uns heuer erstmals dem Thema Holzbau widmen, ist kein Zufall“, so die energytalk-Veranstalter Robert Pichler (TBH Ingenieur GmbH) und Johannes Huber-Grabenwarter (Odörfer Haustechnik KG). „Mit dem Baustoff Holz ergeben sich nicht nur gestalterisch neue Möglichkeiten, sondern auch komplexe Anforderungen an die Technik. Gebäudetechniklösungen müssen hier neu gedacht werden – von der Wärmeverteilung über das Raumklima bis zu Sicherheitsfragen wie dem Brandschutz. Gerade bei Großprojekten wird deutlich, wie entscheidend die frühe Integration technischer Planung in den Bauprozess ist. Es braucht spezialisierte Partner – und den Mut, neue Wege zu gehen und sich bewusst für Holz zu entscheiden.“