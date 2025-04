Eine drahtlose Wärmebildkamera für Smartphones, die speziell für schnelle und präzise Spot Checks entwickelt wurde – das ist die neue testo 860i. Eine ideale Lösung für Heizungs-, Klima- und Kältetechniker und Fachkräfte in der Instandhaltung und Gebäudetechnik. Denn sie ist klein und kann viel.

Durch ihre einfache Bedienbarkeit, gestochen scharfe Wärmebilder und die nahtlose Integration in die testo Smart App bietet die neue Wärmebildkamera hohe Effizienz und Flexibilität bei der thermischen Überprüfung von technischen Anlagen, Bauteilen und Gebäudekomponenten wie Fenster, Türen und Wände.

„Die neue Wärmebildkamera testo 860i hat großes Interesse geweckt. Die gesamte TESTO Mannschaft ist von dem Produkt begeistert und hat sich schon im Vorfeld sehr gefreut, dieses neue Messgerät auf der Energiesparmesse vorzustellen. Sie ist definitiv ein Messgerät, das in keinem Werkzeugkoffer fehlen darf“, so Thomas Blumhagel, GF der Testo GmbH. Aber nicht nur die TESTO Crew, sondern auch viele Messebesucher zeigten sich von der kompakten, vielseitigen Wärmebildkamera sehr angetan. Wer es nicht glaubt, schaut selbst nach - die neue, handliche Wärmebildkamera testo 860i für Smartphones ist ab sofort direkt bei TESTO erhältlich.



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!