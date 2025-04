An der jüngsten Erhebung im Sommer 2024 durch das APL Institute beteiligten sich 75 % der 270 Techem-Mitarbeitenden in Österreich.

89 % der teilnehmenden Mitarbeiter (m/w/d) geben an, gerne für Techem zu arbeiten. Bei der Frage, ob sie das Unternehmen als Arbeitgeber empfehlen würden, gibt es eine deutliche Steigerung zum Vorjahr.

83 % der Befragten beurteilen die Motivation in ihren Teams als hoch.

78 % (zehn Prozent mehr als 2023) sehen ausreichend Gelegenheit zur beruflichen Entwicklung bei Techem – ein Punkt, der dem Unternehmen ein großes Anliegen ist, weshalb Aus- und Weiterbildungsprogramme auf allen Karrierestufen angeboten werden.

84 % der Teilnehmenden fühlen sich von den Führungskräften gesehen, respektiert und wertgeschätzt, 87 % attestieren diesen eine klare und ehrliche Kommunikation.

Für 82 % der Befragten haben Mitarbeitende unabhängig vom Geschlecht bei Techem die gleichen Karrierechancen.

Besonderheiten, die Techem in den Augen der Mitarbeitenden zu einem attraktiven, familienfreundlichen und empfehlenswerten Arbeitgeber machen und zum Sieg beim Top Company Award beitrugen, sind u.a. flexible Arbeitszeiten und Home-Office, gute Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die Krisensicherheit des Unternehmens und Führungskräfte, die immer ein offenes Ohr haben. „Das Einzige, das wir nicht messen, sondern ehrlich schätzen, sind unsere Mitarbeiter*innen“, sagt Techem Head of HR Lukas Erlacher. „Deshalb tun wir viel dafür, ihnen ein motivierendes und leistungsförderndes Arbeitsumfeld zu bieten.“

Günther Wurm, Geschäftsführer von Business Pool und Gastgeber zur Top-Platzierung von Techem: „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir Techem mit dem 1. Platz beim Top Company Award auszeichnen konnten. Dieser Erfolg ist ein Beweis für das Engagement und die Leidenschaft des gesamten Teams. Indem konsequent an verbesserungsfähigen Bereichen gearbeitet wurde, konnten spürbare und messbare Veränderungen erzielt werden.“



