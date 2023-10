Große Freude herrscht bei Techem, führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Am 03. Oktober 2023 wurde das Unternehmen im Congress Innsbruck mit dem 1. Platz des „Austria‘s Leading Companies“ Awards als das Top-Unternehmen Tirols in der Kategorie Mittelbetriebe ausgezeichnet.

Für Techem nahmen Alexander Haun-Holzmann (Leitung Abrechnung) und Regina Wibmer (Leiterin Finanzen und Personalverrechnung) den begehrten Wirtschaftspreis von Tirols Landeshauptmann-Stv. Josef Geisler unter viel Jubel und verdientem Applaus entgegen.

Das Unternehmen, das in Österreich mit den Firmen Techem Messtechnik, Techem Wassertechnik und Vermax aktiv ist, und dessen Stammhaus sich in Innsbruck befindet, wo rund 100 Mitarbeiter (m/w/d) beschäftigt sind, gilt als führender Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude. Ziel des Innovationstreibers ist es, durch neue Technologien und digitale Services den CO 2 -Fußabdruck in Gebäuden auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren und somit auch dazu beizutragen, Energiekosten nachhaltig zu senken.