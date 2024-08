Nach der heuer erfolgten Einweihung des neuen Techem Standortes in der Bundeshauptstadt und der Inbetriebnahme des CO 2 -negativen Logistik-Hubs in Wien, investiert das Unternehmen weiter in den Ausbau seiner Leistungen.

Im Juli 2024 eröffnete Techem ein Speziallabor für Heizungs-, Solar- und Kühlwasseranalytik in Wels/ Oberösterreich. Unter der Leitung einer Biochemieexpertin werden dort nun Wasseranalysen inhouse durchgeführt. Damit ergänzt der führende Serviceanbieter für smarte und nachhaltige Gebäude sein Leistungsportfolio weiter. Dieses reicht von der zertifizierten Probenentnahme, über qualitativ hochwertige Wasseranalysen bis hin zur maßgeschneiderten Beratung und chemiefreien Kalkschutzlösungen. Haus-Eigentümer/ -Verwaltungen und Installateure (m/w/d) profitieren von einem All-in-one-Service, Zeitersparnis und gesteigerter Kosteneffizienz