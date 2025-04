Die Energiepark Forschungsstiftung ruft mit dem neuen „LIMES Zukunftspreis für Erneuerbare Energie“ eine Auszeichnung ins Leben, die gezielt frische Ideen, mutige Köpfe und zukunftsweisende Projekte ins Rampenlicht stellt. Der Fokus: Visionen für die Energiewende sichtbar machen – und in die Umsetzung bringen.

„Wir wollen nicht nur Innovation fördern, sondern gezielt dort ansetzen, wo es am meisten gebraucht wird – bei jenen, die den Mut haben, neue Wege zu gehen. Mit diesem Preis setzen wir ein Zeichen, dass ambitionierte Ideen in die Umsetzung gebracht werden müssen,“ so DI Dr. Hannes Schaffer, Vorstand der Energiepark Forschungsstiftung.