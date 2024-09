Frage von ZULuft Austria: Der Fachkräftemangel in der Gebäudetechnik hemmt das Wachstum der Branche. Welche Ziele verfolgen Sie im Bereich der HTLs, Fachhochschulen und Universitäten, um diesem Mangel entgegenzuwirken?



ÖVP: Der Fachkräftemangel in der Gebäudetechnik ist ein zentrales Anliegen der ÖVP. Um diesem entgegenzuwirken, setzt sich die ÖVP für eine Stärkung der technischen Ausbildung in Österreich ein, insbesondere in den Bereichen der HTLs, Fachhochschulen und Universitäten. Maßnahmen wie eine verbesserte praxisnahe Ausbildung, gezielte Anreize für junge Menschen, technische Berufe zu ergreifen, sowie eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen und Unternehmen stehen im Fokus. Auch soll die duale Ausbildung gefördert und ausgebaut werden.

SPÖ: In punkto Fachkräftemangel haben wir in unserem Wahlprogramm ein umfassendes Konzept vorgestellt. Recht auf Weiterbildung: Qualifizierungsgeld für alle. Die bestehenden Systeme zur beruflichen Weiterbildung wie Fachkräftestipendium, Bildungskarenz, Bildungsteilzeit und Studienabschluss-Stipendium sollen zu einem neuen „Qualifizierungsgeld“ umgestaltet werden – als zweite Ausbildungschance für alle.

Jeder Person über 25 Jahre, die beruflichen Neuorientierungs- oder grundlegenden Weiterbildungsbedarf hat, soll eine Weiterbildung existenziell ermöglicht werden. Das Qualifizierungsgeld ist mit einem Rechtsanspruch ausgestattet.

Auch gegenüber dem Arbeitgeber:innen sollen Beschäftigte, die das Qualifizierungsgeld nutzen wollen, eine Freistellung für die Ausbildung analog zur Elternteilzeit durchsetzen können.

Innerhalb einer Rahmenfrist von 15 Jahren können insgesamt 36 Monate Aus- und Weiterbildung absolviert werden, wenn in Summe mindestens fünf Jahre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Dienstnehmer:in, Selbständige oder als Beschäftigte im öffentlichen Dienst im Inland vorliegen. Dies ist während eines Arbeitslebens maximal zweimal möglich.

Besonderes Augenmerk wird auf Fort- und Weiterbildungsangebote für Frauen gelegt. Konkret für die technischen Zukunftsbrachen bedeutet das Folgendes:

Die durch die Klimakrise notwendigen Umstellungen von Industrie und Produktion werden gewaltige Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort haben. Damit die grüne Transformation zu einer Stärkung des Industriestandorts Österreich führt, müssen die Ausbildungs- und Weiterbildungsangebote für grüne Jobs massiv ausgebaut werden und dabei hohe Sozial und Qualitätsstandards erfüllen. Für besonders betroffene Industrieregionen sollen langfristige Entwicklungskonzepte und Förderungen entwickelt werden. Positive Leuchtturmprojekte sind etwa der „Klima-Winner“ der Stadt Wien oder das Klimaschutz-Ausbildungszentrum des AMS Niederösterreich in Sigmundsherberg.

FPÖ: Wir sind der Meinung, dass das gesamte Bildungssystem neu ausgerichtet werden muss. Statt einer reinen Absitzpflicht der Schuljahre brauchen wir eine klare Definition von Bildungszielen, die auch an den Anforderungen der Wirtschaft ausgerichtet sind. Unternehmen auch aus Ihrer Branche spielen dabei eine entscheidende Rolle, um die notwendigen Qualifikationen frühzeitig zu definieren.

Ein wichtiger Ansatzpunkt ist zudem die Förderung von Talenten bereits in der Volksschule. Mit gezielten Talente-Checks sollen frühzeitig Stärken und Interessen der Schüler erkannt werden, um so den qualifizierten Zufluss zu den HTLs und Fachhochschulen sicherzustellen. Sobald dies gewährleistet ist, können auch die Ausbildungsplätze an diesen Bildungseinrichtungen entsprechend ausgebaut werden.

GRÜNE: Siehe Antwort auf 1. Frage.

NEOS: Die Gebäudetechnik ist auf allen Qualifikationsebenen (Lehre, HTL, FH, Uni) ein für die Energiewende wesentlicher Fachbereich. Wir unterstützen daher alle Bestrebungen, die Lehrstellen, Schulplätze und Studienplätze in diesem Fachgebiet bedarfsgerecht aufzustocken. Außerdem soll im Zuge der Berufsorientierung in den Mittelschulen und AHS-Unterstufen mehr Aufmerksamkeit auf „Green Jobs“ wie die Gebäudetechnik gerichtet werden.