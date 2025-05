Die FläktGroup entstand im Oktober 2016 durch die Fusion von DencoHappel (zuvor Teil der Galapagos-Gruppe), einer Investition des Triton Fund IV, mit dem neu erworbenen Unternehmen FläktWoods. Unter der Eigentümerschaft von Triton konnte sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer im Bereich Lüftungs- und Präzisionskühlungs-Lösungen entwickeln.

Die FläktGroup mit Sitz in Herne/ D liefert zuverlässige und effiziente HLK-Systeme für eine Vielzahl von Gebäuden und Einrichtungen, die eine stabile Kühlung erfordern Auch Präzisionsklimalösungen für Rechenzentren zählen hier dazu.

Im vorigen Jahr wurde die FläktGroup für ihre innovativen und fortschrittlichen Technologien mit dem „DCS Cooling Innovation of the Year Award“ ausgezeichnet.

„Mit der Übernahme von FläktGroup, einem Spezialisten für angewandte HLK-Technik, hat Samsung Electronics den Grundstein gelegt, um sich als führender Anbieter einer umfassenden Palette von Lösungen für unsere Kunden zu positionieren“, sagte TM Roh, Acting Head der Device eXperience (DX) Division bei Samsung Electronics. „Wir sind entschlossen, weiterhin in das wachstumsstarke HLK-Geschäft zu investieren und es als wichtigen Motor für unser zukünftiges Wachstum auszubauen.“

Trevor Young, CEO der FläktGroup, sagt zur Übernahme: „Gemeinsam mit Triton als Partner haben wir die richtige Strategie umgesetzt, um neue Wachstumschancen zu erschließen. So konnten wir FläktGroup nicht nur als technologischen Vorreiter, sondern auch als attraktiven Arbeitgeber in der RLT-Branche etablieren. Wir danken dem Triton-Team für die wertvolle Unterstützung und die enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit über die gesamte Partnerschaft hinweg. Nun freuen wir uns darauf, mit Samsung als neuem Eigentümer unsere führende Marktposition weiter auszubauen und unseren Kunden noch mehr Mehrwert zu bieten.“