Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Carrier die Absicht verfolgt, das österreichische Unternehmen AIR-COND International (Toshiba Generalvertretung) zu kaufen (HLK berichtete hier).

Nun ist es fix: Carrier Global Corporation, weltweit führender Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen, gab Anfang Juli 2024 den Abschluss der Akquise sämtlicher Anteile an AIR-COND International, seinem autorisierten Distributor für Toshiba HLK-Produkte in Österreich, Mittel- und Osteuropa, bekannt.

AIR-COND International mit Hauptsitz in Graz-Seiersberg und einer Niederlassung in Zagreb/ HR vertreibt seit fast 50 Jahren Klimaanlagen und Wärmepumpensysteme.

Mit dieser Übernahme stärkt Carrier seine Marktposition in den Marktsegmenten Residential und Light Commercial und fördert weitere Innovationen und ein breiteres Angebot an Lösungen, die auf einen umfangreichen Kundenstamm zugeschnitten sind.

Die AIR-COND International GmbH bleibt bestehen - alle Verträge, Vereinbarungen und Mitarbeiter (außer der bisherige Inhaber/ GF J. Unterrainer) werden übernommen.