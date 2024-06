„Nach vielen Jahren der Hingabe und des Engagements für Sie habe ich die Entscheidung getroffen, meine 100%-igen Anteile an AIR-COND an die Carrier Corporation zu verkaufen, mit der wir in den letzten Jahrzehnten erfolgreich zusammengearbeitet haben“, erläutert Jürgen Unterrainer in einem Schreiben, das an die Kunden und Fachpartner des Unternehmens ausgesendet wurde. Und weiter: „Diese Entscheidung wurde mit großer Sorgfalt und Rücksicht auf die Zukunft des Unternehmens und das Wachstum unserer Kunden getroffen, Ziele, die in diesen vielen Jahren der Zusammenarbeit immer im Mittelpunkt standen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion zahlreiche Vorteile mit sich bringen wird, wie z.B. die Zugehörigkeit zu einer größeren Familie mit größeren Innovationsmöglichkeiten und einem größeren und maßgeschneiderten Produktangebot unter Beibehaltung des gewohnten hohen Serviceniveaus.“

Der Abschluss der Transaktion wird für das 3. Quartal 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und der behördlichen Genehmigungen.



