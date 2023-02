Die Toshiba Carrier Corporation (TCC) ist ein seit mehr als zwei Jahrzehnten bestehendes Joint-Venture der beiden Konzerne aus Japan und den USA, das in verschiedenen Ländern vor allem VRF (Variable Refrigerant Flow)-Systeme, Wärmepumpen, Kompressoren und weitere Klimaanlagen-Typen entwickelt, herstellt und vertreibt.

Die japanische Toshiba Corporation teilte mit, dass das Geschäft strategisch neu ausgerichtet wird. Dazu wird der Konzern in zwei alleinstehende Unternehmen (Toshiba/Infrastructure Service Co, Device Co. [finaler Name folgt erst]) aufgespalten und entsprechend reorganisiert.

Als Folge dieser Neuausrichtung, wird der 60 %-ige Anteil, den Toshiba an TCC hält, auf 5 % reduziert und verkauft.

Im Februar 2022 gab Carrier (Global) bekannt, dass der Konzern das VRF- und Light Commercial HVAC-Geschäft von TCC übernehmen wird und eine entsprechende Vereinbarung unterschrieben wurde. Die Übernahme betrifft nicht nur die F & E-Aktivitäten von TCC, sondern auch die weltweit tätigen Fertigungsstätten, alle Produkte und den Toshiba-Brand.

Lediglich das Klimaanlagen-Geschäft für Züge ist von der Transaktion ausgenommen (diese Sparte bleibt Teil der Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation).

Durch die geplante Akquisition will Carrier seine Position im schnell wachsenden Klimatechnik-Markt stärken und seine Produktplattform in diesem Segment entsprechend ausweiten.

Vorbehaltlich aller regulatorischen Prüfungen soll der Transfer mit 30. September 2022 abgeschlossen sein.