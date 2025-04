Die SpriPV-Home Module setzen interessante Maßstäbe in der Photovoltaik. Durch den Doppelglasaufbau und die Verwendung UV-stabiler, keramischer Farben wird eine langfristige Beständigkeit und Funktionalität gewährleistet. Die Module erreichen je nach Farbe und Glasart Effizienzraten von bis zu 98 %, was sie zu einer der effizientesten Lösungen auf dem Markt macht. Was sie aber besonders interessant macht – bei den SpriPV-Home Lösungen wird die umweltfreundliche Sonnenstrom-Erzeugung mit individuellen Wünschen und praktischem Zusatznutzen kombiniert.

Die Fassadenverkleidungen mit SpriPV-Home sind funktionale Elemente & Gestaltungswerkzeuge, die das äußere Erscheinungsbild eines Gebäudes maßgeblich (mit)prägen (können). Die farbigen Photovoltaik-Module sind an die Farbgebung und den Stil der Architektur anpassbar, um sowohl Energie zu produzieren als auch ästhetische Akzente zu setzen.

Ideen und Wünschen sind mit den SpriPV-Home-Lösungen von SPRINZ kaum Grenzen gesetzt.