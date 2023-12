Im April 2023 wurde der 12 Milliardendeal bekannt – der amerikanischen Carrier Konzern informierte darüber, dass man die deutsche Viessmann Climate Solutions erwerben wird (der größte Unternehmensteil der Viessmann Group) und dadurch ein neuer globaler Champion für Klima- und Energielösungen entstehen soll. Am 18. Dezember 2023 gab die Carrier Global Corporation bekannt, dass sie die behördliche Genehmigung für diese Akquisition erhielt.

„Wir freuen uns, die Genehmigung der Europäischen Kommission für unsere geplante Transaktion mit Viessmann Climate Solutions erhalten zu haben“, sagt David Gitlin, Chairman und CEO von Carrier: „Diese Kombination wird äußerst wirkungsvoll sein und das umfassendste und differenzierteste Angebot an nachhaltigen Klimatechnologien und -dienstleistungen in den am schnellsten wachsenden Segmenten und Regionen unserer Branche bieten. Wir freuen uns darauf, Viessmann Climate Solutions im neuen Jahr begrüßen zu dürfen.“

Diese Transaktion soll am 02. Jänner 2024 abgeschlossen sein.

Wohl auch aufgrund der Viessmann Climate Solutions-Transaktion und durch die geplante Wachstumsstrategie bereinigt die Carrier Global Corporation ihr Tätigkeitsfeld und veräußert zwei Geschäftsbereiche, wie im Dezember 2023 bekanntgegeben wurde.