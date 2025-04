„Es ist mir eine Ehre, Jürgen zu folgen und dieses hervorragende Team zu leiten. Wir haben, dank Jürgen, eine starke Basis und ich freue mich darauf, unser Business gemeinsam mit meinem Danfoss Climate Solutions Team weiterzuentwickeln”, erklärt Kristian Strand.

„Ich bin stolz darauf, Kristian als neuen Präsidenten von Danfoss Climate Solutions und Mitglied des Danfoss Vorstands anzukündigen. So gewährleisten wir hohe Kontinuität und Wachstum, gemeinsam mit unserem Danfoss Climate Solutions Team und unseren Kunden”, so Kim Fausing, Präsident & CEO, Danfoss. „Kristian bringt umfangreiche Erfahrung aus seinen vorherigen Rollen mit, in denen er starke Ergebnisse erzielen konnte. Er teilt unsere Leidenschaft für Danfoss Climate Solutions. Ich möchte mich bei Jürgen für sein hohes Engagement, sein Leadership und seinen hervorragenden Beitrag zu Danfoss und Danfoss Climate Solutions in diesen letzten 16 Jahren bedanken. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft und Kristian viel Erfolg in seiner neuen Rolle.”

Jürgen Fischer kam 2008 als Vice President für Industrial Automation zu Danfoss. Er hatte seither verschiedene Führungsrollen im Cooling Segment inne und übernahm im Jänner 2020 die Führung des damals neu gegründeten Danfoss Climate Solutions Geschäfts, das er dann erfolgreich führte.

„Ich bin stolz darauf, ein Geschäft zu übergeben, das stärker denn je positioniert ist – und ich bin froh darüber, dass sich Danfoss Climate Solutions bei Kristian in guten und sicheren Händen befinden wird”, so Jürgen Fischer. Der freut sich auf die Veränderung, denn die ermögliche es ihm, dann aktive Aufsichtsratsmandate zu übernehmen.



