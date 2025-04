Die Unternehmen Arbonia climate und Clivet werden ihre Kräfte bündeln und wollen mit ihrem komplementären Produktangebot ihre Markt- und Innovationsführerschaft in Europa ausbauen. Der Name der neuen Gruppe lautet MBT Climate (Midea Building Technologies Climate).

Die Kunden von MBT Climate profitieren von umfassenden Lösungen aus einer Hand und dem Service eines Komplettanbieters, denn die einzelnen Unternehmen sind seit Jahren am Markt verankert.

Arbonia climate fertigt Produkte und Systeme für die Wärme- und Kälteerzeugung, Wärme- und Kälteverteilung, Energiespeicherung, Lüftung und Luftbehandlung. Zu Arbonia climate zählen die System Brands Kermi, Prolux, Sabiana und Vasco sowie die Focused Brands arbonia, Britec, Brugman, Cicsa, PZP, Solius, Superia, Tecna und Termovent.

Clivet mit Sitz in Norditalien ist ein führendes europäisches Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von intelligenten Systemen für Heizung, Kühlung, Lufterneuerung und -reinigung. Das Unternehmen bietet eine breite Palette spezialisierter HVAC-Lösungen für den Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und IT-Sektor an.

Die gemeinsame Managementverantwortung für MBT Climate übernehmen ab sofort Stefano Bellò (President von MBT Climate), Alexander Kaiss (Senior Vice President von MBT Climate), und Kobe Peng (Vice President von MBT Climate).

Arbonia climate und Clivet bringen Kundenbasis und Vertriebswege, Know-how und Produktionsanlagen, Service und ein komplementäres Produktangebot im HVAC-Bereich ein. Midea unterstützt mit technologischen Vorteilen und Investitionen in Forschung und Entwicklung.

Außerdem plant die Midea Group nachhaltige Wachstumsimpulse für MBT Climate zu setzen und erklärt dazu in einer Aussendung: „Midea wird weiterhin in die bestehenden Standorte, Mitarbeiter sowie in die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen von Clivet und Arbonia climate investieren. Wir planen eine langfristige und erfolgreiche gemeinsame Zukunft.“



1 x wöchentlich Meldungen aus der HLK-Branche - abonnieren Sie unseren kostenlosen HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!