Die EU-Kommission hat am 28. Jänner 2025 den Verkauf der Division Arbonia Climate an die Midea Electrics Netherlands B.V. (eine Gesellschaft der Midea Group) ohne Auflagen und Bedingungen genehmigt. Somit liegen alle erforderlichen Genehmigungen der zuständigen nationalen Kartell- und Investitionskontrollbehörden (FDI) sowie der Europäischen Union vor. Der Vollzug (Closing) des Verkaufs findet laut Arbonia AG Ende Februar 2025 statt,

Zur Division Arbonia Climate zählen einige Marken im Gebäude-/Heizungstechnik-Bereich mit mehr als 3.000 Mitarbeitenden und acht Produktionswerken in ganz Europa. 2023 erwirtschafte Arbonia Climate einen Umsatz von 576,6 Mio. CHF.

Für den chinesischen Konzern bringt die Übernahme von Arbonia Climate eine Vertiefung/ Erweiterung seines Portfolios, denn die Midea Group (rund 190.000 Mitarbeitende und ca. 48 Mrd. Euro Umsatz/2023) entwickelt und produziert mit mehreren Marken selbst viele Produkte für die Bereiche Klima- und Gebäudetechnik (aber auch Industriekomponenten sowie Robotik und Automation).



News aus der Branche wöchentlich und kostenlos in Ihr E-Mail-Postfach - abonnieren Sie unseren HLK-Newsletter!

Hier geht’s zur Anmeldung!