Die Arbonia AG mit Sitz in Arbon/CH besteht aus zwei Divisionen (Climate und Türen).

Für seinen HLK-Spezialisten Arbonia climate sieht der Verwaltungsrat der Arbonia AG bessere Entwicklungsmöglichkeiten und Wachstumschancen außerhalb des Konzerns. Das teilte man am 27.02.2024 in einer Aussendung mit. Das habe auch mit mehreren unaufgeforderten Interessensbekundungen für den Kauf der Division Arbonia climate zu tun, liest man im Geschäftsbericht 2023 (in dem man auch von einem Einbruch der Baukonjunktur im Vorjahr und einem damit einhergehenden Umsatzrückgang erfährt).

Im Verkaufsprozess werde derzeit den Kaufinteressenten ein genauerer Einblick mittels einer Due-Diligence-Prüfung gewährt, um die Chancen und Risiken zu bewerten. Über die Identität der Interessenten wird aus Vertraulichkeitsgründen Stillschweigen bewahrt.