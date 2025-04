Vom 17. bis 21. März 2025 findet in Frankfurt am Main/ D die Weltleitmesse ISH statt. Als Premiere präsentiert Viessmann Climate Solutions auch die Lösungen der Marken Carrier, Beretta und Riello auf dem Messestand. Denn alle vier Marken sind Teil der Carrier Global Corporation.

Die Integration von Viessmann Climate Solutions in Carrier Global markiert(e) den Beginn eines neuen Kapitels. Als global agierender Anbieter von HLK-Lösungen möchte das Unternehmen noch intensiver zur Bewältigung der Herausforderungen der Energiewende beitragen. Auf dem ISH-Messestand in Halle 12.1 wird gezeigt, wie diese Herausforderungen gemeistert werden können und welchen Beitrag Viessmann Climate Solutions gemeinsam mit den weiteren Carrier Marken für einen nachhaltigeren Klimaschutz leisten kann. Zudem erfahren die Besucher (m/w/d), wie das erweiterte Mehrmarken-Portfolio eingesetzt wird und welche Vorteile sich daraus für die Partner aus dem Fachhandwerk und die Endkunden ergeben.

Nachdem im Heizungsbereich der Sanierungsmarkt den interessantesten Bereich mit dem größten Potenzial darstellt, werden u. a. die Modernisierungs-Lösungen des Unternehmens besonders in den Fokus rücken.