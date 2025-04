Private Bäder stehen für Komfort, Funktionalität und modernes Design – ob zu Hause oder in der Hotellerie. In den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 und im Forum präsentieren führende Hersteller wie Bette, Burgbad, Duravit, Geberit, Grohe, Hansgrohe, Ideal Standard, Laufen, Kaldewei, Roca, Toto, Villeroy & Boch und Vitra ihre Lösungen für das private Bad. Sanitärlösungen für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen Bereich wie Anwendungen für Büros, Flughäfen, Einkaufszentren und Schulen stehen bei den Ausstellern in Halle 3.0 im Mittelpunkt. Hier stellen zum Beispiel Benkiser, Delabie, KWC Professional, Les Robinets Presto, Schell und Stern aus. Ebenfalls in der Halle 3.0 vertreten ist das Thema Sanitärinstallation mit u.a. Firmen wie Alcadrain, Dallmer, Geberit und Tece sowie das Thema Pflegebäder mit Lösungen für den individuellen Bedarf im Gesundheitswesen, zum Beispiel in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. In der Halle 3.1 zeigen Unternehmen im Sonderareal SPAs, Pool & Wellness ihre innovativen Produkte und Designs von luxuriösen Hotel-SPA über private Wellness-Oase bis zu öffentlichen Schwimmbadeinrichtungen.