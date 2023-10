Ob Montage und Inbetriebnahme oder Bedienung am Gerät bzw. per ViCare App – die einfache und unkomplizierte Handhabung des Viessmann-Geräts benoteten die Tester sogar mit einer 1,6. Für eine deutliche Zeitersparnis bei der Montage der neuen Wärmepumpen sorgt ihre (patentierte) Hydraulik Hydro AutoControl. Damit passen sich die Geräte bei der Modernisierung an nahezu alle vorhandenen Heizungssysteme an. Zeitaufwändige Installationsarbeiten entfallen! Auch das ist ein Riesenvorteil für die Viessmann Fachpartner aus dem Handwerk (und auch für die Kunden).

Das Betriebssystem Viessmann One Base verbindet die Wärmepumpe nahtlos mit digitalen und physischen Serviceangeboten. So ist die komfortable Bedienung durch die Betreiber (m/w/d) per Smartphone und ViCare App möglich. Fachbetriebe profitieren durch die einfache Inbetriebnahme, das umfassende Anlagenmonitoring und die Fernwartung mit dem Servicetool ViGuide. Marktpartner sparen damit nicht nur viel Zeit - ihre Kunden (m/w/d) können sich über viel Komfort, höchste Sicherheit und Energieeffizienz freuen.