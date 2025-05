Heuer hat die chinesische Midea Group die Arbonia climate samt deren Brands im Heizungs-/Klimatechnik-Bereich (Kermi, Sabiana, Vasco,…) übernommen. Nachdem das Klima-Kältetechnik-Unternehmen Clivet schon länger Teil von Midea ist, wurde im Februar 2025 mit dem Neuerwerb die MBT Climate Gruppe in Europa geschaffen und darin alle HVAC-Aktivitäten gebündelt (HLK berichtet hier).

Jetzt hat der chinesische Technologiekonzern eine weitere Vereinbarung mit der in den Niederlanden ansässigen und im Heizungsbereich tätigen BDR Thermea Group geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass das komplette Geschäft von BDR Thermea in China, inklusive Produktion und Vertrieb, von Midea übernommen wird. Außerdem erhält Midea die exklusiven Markenrechte für Baxi, De Dietrich, Chappée und Brötje auf dem chinesischen Markt.

Die BDR Thermea Group wird in China ein verkleinertes Geschäft mit Fokus auf globaler strategischer Beschaffung beibehalten.

Midea wird BDR Thermea nach der Übernahme des China-Geschäfts mit Kesselprodukten und den dazugehörigen Dienstleistungen für verschiedene Märkte beliefern.

Als Hintergrund zu dieser Meldung ist auch wissenswert, dass der Umsatz der BDR Thermea Group (mit den Marken Baxi, De Dietrich, Remeha, Brötje, Chapee, baymak) 2024 auf rund 2 Milliarden Euro sank (rund 10,9 % weniger als im Jahr davor). 2024 wurden weniger Heizkessel (-8 %) und Wärmepumpen (-33 %) verkauft. Hintergrund dafür war auch der insgesamt schwächelnde europäische Heizungsmarkt. BDR Thermea ist mit den Marken Brötje, Baxi, De Dietrich, Remeha, vor allem in Deutschland stark vertreten. 2024 ging der gesamte Marktabsatz von Heizungen in Deutschland laut BDH um 46 % zurück!



