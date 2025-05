Welche CO 2 -Einsparpotenziale im Anlagenbestand in Deutschland stecken, zeigen neue Berechnungen, die das ITG Institut für Technische Gebäudeausrüstung Dresden im Auftrag des BDH durchgeführt hat. So führte der Austausch veralteter Heizungstechnik in den Jahren 2022, 2023 und 2024 insgesamt zu einer CO 2 -Einsparung von jährlich 6,8 Millionen Tonnen in Deutschland. Allein das Rekordjahr 2023, in dem die Hersteller über 1,3 Millionen Wärmeerzeuger absetzten, brachte eine jährliche CO 2 -Ersparnis von 3 Millionen Tonnen. Korrespondierend zu den rückläufigen Absatzzahlen lag die CO 2 -Reduktion im vergangenen Jahr nur bei 1,6 Millionen Tonnen jährlich. „Die kommende Bundesregierung muss dringend Maßnahmen ergreifen, die den Heizungsmarkt auf einen langfristig verlässlichen Wachstumspfad zurückführen. Der BDH steht hierbei federführend für die Expertise der Industrie als Ansprechpartner zur Verfügung“, betont BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt.



