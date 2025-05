Neue Heizungsförderung in Österreich? Fehlanzeige! Vom Aussetzen der Umweltförderungen durch die neue österreichische Bundesregierung sind auch der Solarbonus beim Heizungstausch und Großanlagen fürs Gewerbe betroffen. Alle Förderungen, von der Umweltförderung im Inland über den Klima- und Energiefonds bis zu Ressortgeldern, werden von der neuen Regierung auf ihre Effizienz geprüft, bevor sie fortgesetzt werden. Die Evaluierung wurde noch nicht beauftragt – ein Ergebnis noch Monate entfernt – manche Insider rechnen mit Sommer, manche frühestens mit Herbst 2025. Ein Neustart der Wärmewende verzögert sich damit – wann diese wieder Fahrt aufnimmt, steht in den Sternen (Ende 2025?). Zusätzlich hat die Landesregierung der Steiermark mit 31. März 2025 überraschend einen Antragstopp für Umweltförderungen und Wohnbauförderungen verfügt. Das bringt die erfolgreiche Solarkampagne in der Steiermark zum Erliegen, die im Vorjahr zu einer Verdoppelung der Neuinstallationen geführt hatte. „Wir fordern von der neuen Regierung rasche Entscheidungen für eine Fortführung der Wärmewende, jede Woche die verloren geht kostet unserem Land tausende Arbeitsplätze und Millionen an Investitionen“, appelliert DI Roger Hackstock, Geschäftsführer des Branchenverbandes Austria Solar.

Mit seiner Forderung reiht er sich in eine lange Reihe von Branchenvertretern, die ähnliches forderten und fordern, wie z. B. das Zukunftsforum SHL, das kürzlich eindringlich vor einem kurzsichtigen Förderstopp bei Heizungsmodernisierungen warnte und Vorschläge unterbreitete. Dabei wären/ sind Förderungen ein sinnvoller Investitionsanreiz mit dreifachem Mehrwert: Sie stärken die Wirtschaft, schaffen soziale Entlastung und schützen das Klima.