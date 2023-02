Riccardo Quattrini hat am Polytechnikum der Marken Maschinenbau mit Schwerpunkt Management studiert und am ISTUD in Stresa, Italien, einen Master in Unternehmensführung erworben. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung als Manager in italienischen Unternehmen, die hauptsächlich in der Maschinenbauindustrie mit internationaler Ausrichtung tätig waren. Er bekleidete sowohl technische als auch strategische/kaufmännische Positionen im Laufe seiner Karriere.

Im Jahr 2000 trat er in die Biesse Group S.p.A. ein, ein an der Euronext STAR in Mailand notiertes Unternehmen, wo er verschiedene Positionen innehatte (Technischer Direktor, Brand Manager, Vertriebs- und Marketingdirektor). Im Jahr 2010 wechselte er zur Cefra-Gruppe, wo er bis 2017 als CEO tätig war. Nach einer Zwischenstation als Generaldirektor bei der Aetna Group und der IFI S.p.A. kehrte er 2019 zur Biesse Group zurück, wo er zunächst als Leiter des Geschäftsbereichs Holzindustrie und ab 2021 als Group Chief Product Strategy & Development Officer tätig und für die Bereiche Offering (Produkt, angewandte Forschung und Design und Markteinführung) sowie Beratung und Projektmanagement für Großanlagen verantwortlich war.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Anweisungen zu den Regeln der von der Borsa Italiana organisierten und verwalteten Märkte teilt die LU-VE Gruppe mit, dass Herr Quattrini nach den der Gesellschaft vorliegenden Informationen zum Datum am 23. Februar 2023 kein Inhaber von LUVE-Aktien ist.