Die LU-VE Gruppe ist einer der weltweit größten Hersteller im Bereich Luftwärmetauscher (an der Mailänder Börse notiert). Sie ist in verschiedenen Marktsegmenten tätig: in der Kältetechnik (Gewerbe und Industrie), der Klimatechnik (Zivil-, Industrie- und Präzisionsklimatisierung), der Verfahrenstechnik und Energietechnik sowie für industrielle Prozesse.

Die Unternehmensgruppe hat eine neue Art entwickelt, Produkte der Kälte- und Klimatechnik nach neuester Technologie zu konzipieren und zu realisieren. Diese ist heute ein konstanter Bezugspunkt für die gesamte Branche.

Die LU-VE Gruppe ist eine internationale Realität (mit Zentrale und Hauptwerk in Uboldo, Varese) und besteht aus 16 Produktionsbetrieben.

Zur Unternehmensgruppe gehören auch 7 Vertriebsfilialen mit Sitz in Australien, Arabische Emirate, Deutschland, Frankreich, Indien, Österreich, Spanien. Ein Netzwerk aus Kompetenzen – Experten, Techniker und Fachpersonal – zu Diensten der Kunden und der Zufriedenstellung ihrer individuellen Bedürfnisse.