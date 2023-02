Erst Ende Jänner 2022 verkaufte die italienische LU-VE Gruppe mit Sitz in Uboldo ihre Beteiligung am Präzisionsklimahersteller Tecnair LV an die Systemair AB und schloss mit dem schwedischen Konzern einen langfristigen Liefervertrag für Wärmetauscher-Blöcke ab (HLK berichtete).

Ende Februar 2022 wurde bekannt, dass sich die LU-VE Gruppe nun an der Refrion S.r.l. beteiligt. Durch diese strategische Beteiligung konsolidiert die Gruppe ihre Präsenz im Bereich der Großwärmetauscher.

Die Vereinbarung sieht den Erwerb von 75 % des Aktienkapitals von Refrion durch LU-VE sowie eine Option zum Erwerb der restlichen Anteile vor, die innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgeübt werden kann.

Die restlichen 25 % des Aktienkapitals verbleiben bisher aber im Besitz von Daniele Stolfo und Felix Siegfried Riedel, einem der Hauptmanager der Refrion-Gruppe.

Der Gründer Daniele Stolfo behält die Position des Geschäftsführers von Refrion und wird Mitglied des Produktentwicklungsausschusses der LU-VE Gruppe. Es wird erwartet, dass die Transaktion innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden kann.