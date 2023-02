Die in Uboldo/Italien ansässige Tecnair LV stellt vor allem Präzisionsklimageräte für Rechenzentren sowie Luftfilter-/Diffusionssysteme für Operationssäle her. 75 % des Umsatzes werden im Export erwirtschaftet (25 % in Italien). Bisher hielt die LU-VE Group 80 % der Anteile an der Tecnair LV S.p.A. Auch die restlichen 20 %, die bisher die Familie Monti hielt, werden an Systemair verkauft. Das Management von Tecnair LV bleibt bestehen. Für diese Transaktion bezahlt Systemair 16,2 Mio. Euro.

Der Firmensitz von Tecnair LV wird nach der Transaktion von Uboldo ins rund 15 km entfernte Barlassina (einem Standort von Systemair) verlegt.