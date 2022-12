Das polnische Werk der LU-VE Group (SEST LU-VE) in Gliwice in Oberschlesien wurde am 30. November 2002 gegründet - im gleichen Jahr, in dem der Euro eingeführt wurde und zehn neue Länder, darunter Polen, der Europäischen Union beitraten. Genau in diesem Jahr beschloss die LU-VE Group, ihre Führungsposition in Europa zu konsolidieren und ihre Präsenz in diesem Gebiet zu verstärken.

Nach dem Bau des ersten Werks im Jahr 2002 hat die Gruppe in Gliwice umfangreiche Investitionen getätigt: Erweiterung des ersten Werks, Bau der zweiten Produktionsstätte und weiterer Anlagen-Ausbau (derzeit in Arbeit; Teil der Erweiterung sind sieben neue Produktionslinien).

Heute ist das Werk in Gliwice mit rund 1.000 Mitarbeitern und zwei Fabriken (insgesamt 92.000 m2) das größte der Gruppe.

In Polen produziert die LU-VE Group sowohl ventilierte Wärmetauscher (Luftkühler und Verflüssiger) als auch Wärmetauscher für Kühltheken, Kühlvitrinen und andere Anwendungen.