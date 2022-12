So argumentiert auch Ing. Mst. Manfred Denk, MBA, Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker: „Wir brauchen keine neuen Heizungen, sondern den erneuerbaren Brennstoff aus Österreich: Also Grünes Gas ‚Made in Austria‘, denn die eingebauten Gasgeräte können das sehr effizient verbrennen. Die Geräte im Haushalt lassen sich also mit Grünem Gas wie gewohnt nutzen.“ Was der Branche zurzeit große Sorgen macht: „Die erhöhten Rohstoffpreise und Lieferkettenunterbrechungen sind momentan extreme Preistreiber. Manche Produkte sind aufgrund von Lieferengpässen einfach nicht oder nur mit großen Verspätungen zu bekommen. Und selbstverständlich nehmen wir jeden ambitionierten und am Installateursberuf interessierten jungen Menschen mit offenen Armen für die Lehre auf“, sagt Denk.