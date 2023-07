„Mehr als 30 Prozent des gesamten Energieverbrauchs geht in die Raumwärme. Obwohl fertig verhandelt, wurde das Erneuerbare-Wärme-Gesetz wieder nicht beschlossen“, so Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets Austria. „Angesichts unserer nach wie vor bestehenden Abhängigkeit von Erdgaslieferungen aus Russland und der Klimakrise braucht Österreich rasch einen Ausstieg aus Gas und Öl. Die Klimakrise macht keine Sommerpause, kümmert sich nicht um Wahlen und ist auch viel zu wichtig für parteitaktische Manöver.“

Rakos fordert zudem die dringend benötigte Pellets-Bevorratungspflicht: „Wir brauchen eine strategische Reserve, wie sie auch bei Erdöl gesetzlich verankert ist. Es ist völlig unverständlich, warum diese seit Langem vorliegende Forderung politisch nicht umgesetzt wird, nachdem letztes Jahr deutlich wurde, was für Folgen eine Verknappung für die Konsumenten hat.“

Mit dem „verlorenen Jahr für die Wärmewende“ sind vor allem jene Gesetze gemeint, die in Österreich bisher noch NICHT beschlossen wurden.