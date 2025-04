Bestehende, funktionierende Geräte um tausende Euro einfach wegzuwerfen und gegen Neugeräte zu tauschen, ist bedenklich und auch nicht unbedingt nachhaltig. Genau das war aber bei der bisherigen Förderung „Raus aus Öl und Gas“ Pflicht. Das alte fossile Heizsystem musste entsorgt werden, wenn man die Förderung in Anspruch nehmen wollte. Dabei ginge es auch anders sinnvoll, z. B. durch Hybrid-Heizsysteme. Das bestehende Heizsystem wird belassen und ein weiteres, erneuerbares System hinzugefügt. Genau das wurde in Österreich aber bisher nicht gefördert. Obwohl diese Variante beim Gros der Fälle meist sogar günstiger wäre.

Bei einer Hybrid-Heizungslösung werden zwei (oder mehr) unterschiedliche Heizungs-Typen bzw. Energielieferanten kombiniert – also z. B. eine bestehende Öl-Heizung mit einer Luft-/Wasser-Wärmepumpe und/oder Solarthermie-Kollektoren. Damit kann man doppelt sicher heizen bzw. Warmwasser erzeugen – sollte eines der Systeme ausfallen (oder gewartet werden), springt das andere System in der Zwischenzeit ein. Außerdem kann man als Nutzer je nach Preis/ Vorliebe/ Energieangebot/ Komfortwunsch agieren. Mit einer Hybrid-Heizung kann man in der Regel also auch einiges an Energiekosten sparen und zugleich die Umwelt entlasten.

Dass ein hybrides Heizsystem auf dem Weg zur Nachhaltigkeit eine bessere Option sein könnte, verriet Dr. Elisabeth Berger im Gespräch mit Herbert Bachler im heurigen Installateur TV Podcast (zu dem es hier geht).



