Zu den gewichtigen Vereinigungen (IV, WKO, Gewerbe & Handwerk), die ihre Forderungen an die neue Bundesregierung, z. B. in Form eines Energiekosten-Stopps oder der (vermeidbaren) Steuererhöhung bei Gas (FGW), richten, gesellt sich ein weiterer, wichtiger heimischer Akteur.

Das Zukunftsforum SHL ist der Zusammenschluss von Österreichs Installateuren (m/w/d), der Österreichischen Vereinigung des Sanitär- und Heizungsgroßhandels sowie renommierten Unternehmen, die gemeinsam einen Wirtschaftszweig mit rund 6,2 Mrd. Euro Umsatz und rund 34.000 Mitarbeiter (m/w(d) repräsentieren. Der Verein appelliert an die kommende Bundesregierung, die Chance zu ergreifen, um Heizungssanierungen durch einen gemeinsamen Kraftakt weiter voranzutreiben:

„Wir laden die neue Bundesregierung ein, mit der Wärmewirtschaft in den Dialog zu treten, unsere Expertise zu nutzen und gemeinsam die Rahmenbedingungen für schnelle, einfache und effiziente Heizungsmodernisierungen zu gestalten. Nur gemeinsam können wir sicherstellen, dass Österreich die Wärmewende realisiert und seine Klimaziele erreicht“, so Martin Hagleitner, Stv. Obmann des Zukunftsforum SHL und CEO der Austria Email. Im Gastkommentar in der HLK VI-2024 Print (S. 10) und bei der HLK online (hier) zog Martin Hagleitner im September/ Oktober eine Zwischenbilanz zur Wärmewende und listete auch einige verbesserungswürdige Punkte auf.