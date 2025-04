Das Auslaufen der reduzierten Erdgasabgabe würde ab dem kommenden Jahr bei einem Haushaltsverbrauch von durchschnittlich 1.300 Kubikmeter Gas zu Mehrkosten von etwa 70 Euro plus 20 % Mehrwertsteuer pro Jahr verursachen – in Summe also auf 84 Euro. Das würde eine höhere Belastung bedeuten als die momentan medial thematisierten Gasnetztarifsteigerungen, die bei einem Durchschnittshaushalt rund 50 Euro pro Jahr ausmachen sollen.

Auch für Unternehmen würde die Erhöhung der Erdgasabgabe gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine vermeidbare Zusatzbelastung darstellen. Wie stark ein Unternehmen betroffen sein wird, richtet sich nach seinem Gasverbrauch, wird jedenfalls ein Vielfaches der Haushaltsbelastungen ausmachen.