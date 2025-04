„Die jüngsten Entwicklungen sind besorgniserregend und sollten die Alarmglocken schrillen lassen - trotz deutlicher Reallohnzuwächse hat Österreich in den letzten fünf Jahren an Wohlstand verloren, kurz gesagt: es ist Feuer am Dach“, warnt Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung (IV), angesichts der anhaltenden und hartnäckigen Rezession im produzierenden Sektor, der wirtschaftspolitischen Herausforderungen, der geopolitischen Verschiebungen sowie den bevorstehenden Verhandlungen rund um eine neue Bundesregierung. Die IV fordert Entlastung bei (Enerige-)Kosten, Bürokratieabbau, Investitionsimpulse und präsentiert mit „NeuStartStaat“ neue Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich.

In eine sehr ähnliche Richtung pocht die Wirtschaftskammer Österreich (WKO), die in ihrer Kampagne weniger Bürokratie, niedrigere Lohnnebenkosten, weniger Steuern auf Arbeit und Energieversorgung von der (kommenden) Bundesregierung fordert.