Zunächst ist festzuhalten: Die Förderungen sind europaweit einzigartig hoch. Dies hat auch zu einem starken Anstieg an Förderanträgen geführt; die Kommunalkredit Public Consulting (KPC) meldete bis Anfang Juli mehr als 63.000 Förderanträge. Doch für die Branche hat sich dieses Interesse noch nicht in einer entsprechenden Auftrags- und Umsatzentwicklung niedergeschlagen. So berichtet Wärmepumpe Austria von 8.123 abgesetzten Wärmepumpen im ersten Quartal 2024 – ein Minus von 45,8 % gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2024 20.785 Wärmepumpen verkauft, was ein Minus von 26 % gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023 bedeutet.

Woran kann das liegen? Der Teufel steckt im Detail: Die Förderungen werden erst nach Abschluss der Projekte ausgezahlt. Die verbindliche Förderzusage der KPC wird von den Banken aber nicht als Sicherheit für einen Kredit anerkannt. Einkommensschwache und zusehends auch mittelständische Haushalte erhalten daher zumeist keinen Kredit. Eine weitere Hürde stellt sich im mehrgeschoßigen Wohnbau. Dort stockt die Wärmewende mehr als in Ein- und Zweifamilienhäusern. Einzelne Mieter:innen können Sanierungsvorhaben blockieren, Hausverwaltungen sind mit einem administrativen Aufwand konfrontiert, der sie überfordert und Vermieter:innen schrecken wegen fehlender Anpassungen im Wohn- und Mietrecht und fehlender Planungssicherheit vor Investitionen zurück.