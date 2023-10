Am 17. Oktober 2023 gab die österreichische Bundesregierung bekannt, dass sie ein Konjunkturpaket auf den Weg bringt, bei dem 3 Mrd. Euro für erneuerbare Energien und Sanierungsmaßnahmen sowie 3 Mrd. Euro Energiekostenzuschuss für die Wirtschaft zur Verfügung gestellt werden. Mit verschiedenen Maßnahmen sollen dadurch nachhaltige Investitionen in den Standort erfolgen und so der derzeit unsicheren Wirtschaftslage entgegenwirkt werden.

Bundeskanzler Karl Nehammer: „Wir zünden den Turbo für die Heizungs- und Energiewende. Die Heizungsumstellung auf Erneuerbare wird noch stärker gefördert, die Förderung von PV-Anlagen wird radikal vereinfacht, mühselige und bürokratische Antragssystem gehören der Vergangenheit an. Darüber hinaus investieren wir in Sanierungen und öffentliche Investitionen. Damit geben wir der Konjunktur gerade in den betroffenen Branchen einen spürbaren Schub und stärken den Wirtschaftsstandort. Der Energiekostenzuschuss wiederum entlastet all jene Betriebe, die von hohen Energiekosten betroffen sind.“