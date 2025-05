Bei der feierlichen Unterzeichnung im österreichischen Pavillon der EXPO Osaka in Japan am 12. Mai 2025, die unter der Patronanz der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner stattfand, waren Katsuyuki Kojima (Executive Vice President, Sumida Corporation), Ken Terao (Head of New Business Development, Sumida Corporation), Lukas Renz (CEO, HydroSolid) sowie Dr. Franz Renz (Wissenschaftlicher Beirat HydroSolid und Leibniz Universität Hannover) anwesend.

Lukas Renz, CEO HydroSolid, sagte nach der Unterzeichnung: „Mit Sumida gewinnen wir einen Partner, der unsere Vision teilt, Wasserstoff-Speicher sicherer, effizienter und wirtschaftlicher zu machen. Gemeinsam bringen wir die Technologie rasch vom Labor in die industrielle Anwendung.“

„Die Kooperation mit HydroSolid ermöglicht es uns, unsere Fertigungskompetenzen in ein zukunftsweisendes Energiethema einzubringen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Kommerzialisierung und die Etablierung neuer Geschäftsfelder“, erklärte Katsuyuki Kojima – Executive Vice President Sumida Corporation.