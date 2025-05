Der OMV-Konzern hat am 30.04.2025 die erfolgreiche Inbetriebnahme der Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in der Raffinerie Schwechat in Niederösterreich bekannt gegeben. Laut Konzern handelt es sich dabei um die derzeit größte Produktionsanlage für grünen Wasserstoff in Österreich.

In die Anlage, die über eine Produktionskapazität von bis zu 1.500 Tonnen grünem Wasserstoff (H 2 ) pro Jahr verfügt, wurden etwa 25 Mio. Euro investiert. Eingesetzt wird der grüne Wasserstoff zur Produktion von nachhaltigen Kraftstoffen und Chemikalien, darunter erneuerbarer Diesel (HVO) und Flugkraftstoff (SAF). Die Elektrolyse-Anlage bei der OMV in Schwechat arbeitet mit einem neuen Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyseur (PEM) mit einer Kapazität von 10 Megawatt und wird vollständig mit erneuerbarer Energie aus Wind-, Wasser- und Solarkraft betrieben. Diese Innovation führt zu einer jährlichen Einsparung von bis zu 15.000 Tonnen CO 2 -Emissionen (im Vergleich zu fossil hergestelltem Wasserstoff).

Martijn van Koten, OMV Vorstandsmitglied und Executive Vice President Fuels & Feedstock und Chemicals: „Mit der Inbetriebnahme der größten Elektrolyseanlage Österreichs erfinden wir die nachhaltige Produktion von Gütern des täglichen Bedarfs neu. Grüner Wasserstoff steht im Mittelpunkt dieser Transformation und ist entscheidend bei der Herstellung von Kraftstoffen und Chemikalien, während er gleichzeitig die Dekarbonisierung unseres Standorts Schwechat unterstützt. Durch den Aufbau robuster lokaler Produktions- und Lieferketten für grünen Wasserstoff in Europa treibt OMV nicht nur die eigenen Klimaziele voran, sondern sichert auch den industriellen Fortschritt. Das aus unserer Initiative gewonnene Know-how wird perspektivisch für wegweisende Projekte dienen und den Grundstein für eine sauberere und widerstandsfähigere Zukunft legen.“

Das in Schwechat gesammelte Know-how ist wichtig, denn in Rumänien wird an einer Anlage gebaut, die im Vergleich zu jener in Schwechat weitaus größer ist