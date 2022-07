Die Investition in die Erweiterung der Rotterdamer Raffinerie in der Höhe von ca. 1,9 Mrd. Euro wird die Gesamtkapazität von Neste für erneuerbare Produkte um 1,3 Mio. Tonnen pro Jahr erhöhen. Auch sehr zur Freude des Rotterdamer Hafenbetriebs, der dadurch weiter an Bedeutung gewinnt. Damit steigt die Gesamtkapazität für erneuerbare Produkte dort auf 2,7 Mio. Tonnen pro Jahr. Davon sollen dann rund 1,2 Mio. Tonnen auf nachhaltige Flugkraftstoffe (SAF) entfallen. Das Ziel des Unternehmens ist es, die neue Produktionseinheit in der ersten Hälfte des Jahres 2026 in Betrieb zu nehmen.

Neste verfügt derzeit (laut eigenen Angaben) über eine weltweite Produktionskapazität von 3,3 Mio. Tonnen an erneuerbaren Produkten pro Jahr. Hergestellt werden u. a. erneuerbarer Diesel oder erneuerbares Kerosin; man könnte auch klimaneutrales, erneuerbares Heizöl herstellen.

Das laufende Expansionsprojekt von Neste in Singapur und das Joint Venture mit Marathon in Martinez, Kalifornien, dessen Abschluss noch aussteht, sollen die Gesamtproduktionskapazität für erneuerbare Produkte bis Ende 2023 auf 5,5 Mio. Tonnen erhöhen und Neste (nach eigenen Angaben) zum einzigen globalen Anbieter von erneuerbaren Brenn- bzw. Kraftstoffen und erneuerbaren Rohstoffen für Polymere und Chemikalien mit einer Produktionspräsenz auf drei Kontinenten machen. Nach seiner Fertigstellung wird das Rotterdamer Erweiterungsprojekt die Gesamtproduktionskapazität von Neste für erneuerbare Produkte bis Ende 2026 auf 6,8 Mio. Tonnen erhöhen.

Zum Vergleich: Der Heizölverbrauch in Österreich beträgt jährlich rund 1 Mio. Tonnen (Durchschnitt der Jahre 2020/2021 Heizöl Extraleicht). Mit der von Neste schon jetzt in Rotterdam erzeugten Menge an erneuerbaren Brennstoffen könnten somit theoretisch alle Ölheizungsanlagen in Österreich betrieben werden und es würden noch 400.000 Tonnen übrig bleiben.