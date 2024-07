Flüssige Treib- und Brennstoffe werden auch weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Energieversorgung liefern. Was die Politik bisher nicht weiß oder aus welchen Gründen auch immer verschweigt: In Europa gibt es grünen Diesel zum Tanken. Und zwar jetzt. Nutzer (m/w/d) von Diesel-Fahrzeugen können so ganz leicht einen großen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten – man tankt einfach HVO 100.

Mit Hydrotreated Vegetable Oils (HVO) in 100 %-iger Reinform können die bilanziellen CO 2 -Emissionen des Diesel-Fahrzeuges um bis zu 90 % gesenkt werden. Auch der Rußausstoß wird vermindert. HLK berichtete bereits über HVO 100.

Der ÖAMTC testete alternative Kraftstoffe auf ihre Praxistauglichkeit am Prüfstand – E-Fuels und HVO zeigten großen Vorteile bei Emissionen und keine Nachteile im Betrieb.

Seit Ende Mai 2024 darf der grüne Dieselkraftstoff HVO 100 auch an deutschen Tankstellen verkauft werden.

Erste Stichproben des deutschen Automobilclubs ADAC zeigen, dass der neue Treibstoff HVO 100 in Deutschland meist sechs bis zehn Cent mehr kostet als herkömmlicher Diesel.

In Österreich wird HVO 100 schon seit einiger Zeit an manchen Tankstellen verkauft – der Preis für einen Liter HVO 100 variiert und liegt hier ungefähr bei einem Mehrpreis von 20 Cent (gegenüber fossilem Diesel).

HVO 100 ist zwar von der CO 2 -Abgabe befreit, aufgrund der vergleichsweise noch geringeren Produktionsmengen ist die Herstellung aber deutlich teurer als bei herkömmlichem Sprit.