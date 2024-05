HVO steht für Hydrotreated Vegetable Oil (= hydriertes Pflanzenöl).

HVO 100 ist ein synthetisch hergestellter, fossilfreier Diesel-Treibstoff (KEIN Biodiesel, FAME oder eFuel), der aus Ölen, Fetten, Abfällen und Reststoffen hergestellt wird und ohne Palmöl auskommt. Mit HVO 100 kann man bis zu rund 90 % CO 2 -neutral unterwegs sein - er ist für alte und neue PKW, LKW, Busse, Baustellenfahrzeuge mit Dieselmotor bestens geeignet. Die Fahrzeuge müssen dafür nicht umgerüstet werden (wer unsicher ist, ob sein Fahrzeug dafür geeignet ist, sollte beim Hersteller nachfragen).

„HVO 100 ist die einfachste Form, CO 2 -neutral zu fahren. Die Motoren funktionieren einwandfrei damit, und für moderne Lkw, wie EURO-6-Fahrzeuge, ist das überhaupt kein Problem“, erklärt Wolfgang Böhm, Inhaber der Leonhard Böhm Transport GmbH in Langenzersdorf bei Wien (Transport- und Tankstellen-Unternehmer mit HVO 100), gegenüber dem NÖ Wirtschaftspressedienst.

HVO 100 ist in der Regel noch etwas teurer als fossiler Diesel – aber der Mehrpreis hält sich in Grenzen (kann bei ca. 10 bis 20 Cent/ Liter liegen) und relativiert sich, wenn man die weiteren Vorteile gegenüber fossilem Diesel ins Kalkül zieht [zu 90 % CO 2 -neutral, hohe Cetanzahl (effizientere, sauberere, geräuschärmere Verbrennung), sehr gute Kältebeständigkeit].