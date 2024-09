Das Wasserstoff-Energiespeichersystem von HydroSolid wurde am Areal des Sportzentrums Niederösterreich in St. Pölten installiert. Überschuss an grünem Sonnenstrom aus dem kürzlich in Betrieb genommenen Solar Carport wird in diesem Wasserstoffsystem eingelagert und nachts wieder verfügbar gemacht. Die Modulbauweise der Speicherzentrale von HydroSolid umfasst die Anlagensteuerung, die Wasserstoffproduktion mittels Elektrolyse, die Wasserstoffspeicherung sowie die Rückverstromung mittels Brennstoffzelle. Das Besondere: Bei diesem Projekt handelt es sich um die erste Wasserstoff-Niederdruckanlage, die bei maximal 35 bar Druck arbeitet (im Vergleich zu 100 bis 700 bar bei anderen Systemen). Außerdem liegt ein weiterer Vorteil in der hohen Energiedichte des Wasserstoffspeichers, die im Vergleich zu Lithium-Ionen-Batterien rund 10 Mal so hoch ist. Und es kommen keine kritischen Rohstoffe (wie eben Li-Io) zum Einsatz.

Im Vollausbau sind in diesem Demonstrationsprojekt bis zu 135 kWh elektrische Energie speicherbar, so ausgelegt, dass die Arealbeleuchtung des Sportzentrums Niederösterreich CO 2- frei und nachhaltig betrieben werden kann.

Lukas Renz, Gründer von HydroSolid, zeigte sich erfreut über den Erfolg des Projekts: „Mit dieser ersten Wasserstoffanlage des Landes Niederösterreich setzen wir einen neuen Standard für die Speicherung erneuerbarer Energien. Grüner Wasserstoff ist der Schlüssel zur Lösung der Herausforderungen der Energiewende und Dekarbonisierung.”

Das 2021 gegründete und in Wieselburg/ NÖ angesiedelte Unternehmen HydroSolid stellte seine Wasserstoffspeichertechnik bereits beim 1. D-A-CH-Wasserstoffsymposium 2022 in Wr. Neustadt vor. Auch das nächste und 4. D-A-CH Wasserstoffsymposium, das am 26. September 2024 in der HTL Wiener Neustadt stattfindet, verspricht interessant zu werden.

