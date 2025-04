Durch eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 30 Mio. Euro wird Panasonic seine Zusammenarbeit mit tado° verstärken. Panasonic wird außerdem einen Sitz im Aufsichtsrat von tado° einnehmen und so die operative Zusammenarbeit vertiefen, um größere Synergien zu erzielen und Innovationen zu beschleunigen. Ende April 2025 soll der Abschluss der Investition an der tado° GmbH (mit Hauptsitz in München/ D) getätigt sein.