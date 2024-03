Panasonic und tado° bündeln ihre Kräfte, um AQUAREA-Wärmepumpentechnologie und Einzelraumsteuerungs-/ Energiemanagement-Services zu kombinieren. Durch diese Partnerschaft sollen Wärmepumpenkunden ein noch nie dagewesenes Maß an Energieeffizienz erreichen und gleichzeitig ihren Komfort auf Raumebene optimieren können. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen auch die AQUAREA-Wärmepumpenprodukte mit einer speziell zugeschnittenen Management-Software anbieten, die in der Lage ist, die Einstellungen des Geräts automatisch zu verbessern. Die Kunden profitieren von dieser speziell zugeschnittenen Software für die Wärmepumpensteuerung. Die Einstellungen der Panasonic-Wärmepumpe werden automatisch optimiert und ihr Strombedarf in die ökologischsten und günstigsten Zeiten verlagert.

Kunden in Deutschland und Österreich haben zudem die Möglichkeit, mit dynamischen Energietarifen, wie z.B. den aWATTar-Energietarifen von tado°, ihre Heizkosten weiter zu senken.

Durch die Lösung der beiden Unternehmen sollen Wärmepumpen noch attraktiver werden, da die Energieeinsparungen die Anfangsinvestitionen schneller kompensieren und gleichzeitig die CO 2 -Bilanz eines Hauses verbessern.