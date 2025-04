Durch die intelligenten Thermostate von tado° und den Energiemanagement-Service Balance werden die Aquarea-Wärmepumpen so gesteuert, dass sie die verschiedenen Räum des Hauses je nach Bedarf heizen.

Der Balance-Energiemanagement-Service nutzt verschiedene Optionen, um die kosteneffizientesten Zeiten für die automatische Beheizung der Wohnung zu ermitteln:

Für Haushalte mit dynamischen Stromtarifen in Deutschland und Österreich wird ermittelt, wann die Strompreise am niedrigsten sind, um die Wärmepumpe in diesen Zeiträumen einzuschalten. Darüber hinaus nutzt das System die lokale Wettervorhersage, um die Wärmepumpen in Haushalten mit eigenem Photovoltaiksystem dann zu betreiben, wenn Solarenergie kostenlos zur Verfügung steht.

Ebenso wird die Wetterprognose herangezogen, um die wärmsten Tageszeiten für die Warmwasserbereitung zu bestimmen, da die Wärmepumpe in diesen Phasen am effizientesten arbeitet.

Die Steuerung erfolgt über eine App, die Energieeffizienz und Wohnkomfort optimiert. Die App passt den Stromverbrauch automatisch an Zeiten an, in denen (erneuerbare) Energie verfügbar und kostengünstig ist. Zudem bietet die App Zugriff auf Informationen und Einstellungen der Aquarea-Wärmepumpe sowie auf Daten, die zeigen, wieviel Energie eingespart werden konnte.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit tado° eine intelligente Wärmepumpenlösung entwickelt haben“, sagt Hiroshi Komatsubara, CEO der Panasonic Heating Ventilation and Airconditioning Company in Europa. „Durch unsere Partnerschaft sehe ich wesentlichen Fortschritt in unserer gemeinsamen Bestrebung, Kunden bei der Steigerung der Energieeffizienz und der Reduzierung von Kosten zu unterstützen, während gleichzeitig der Komfort optimiert wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere 60-jährige Erfahrung in der Wärmepumpentechnologie weiter wächst und es so ermöglicht, unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.“

Ab sofort kann die Panasonic Aquarea Luft-/ Wasser-Wärmepumpe mit der tado° Raumsteuerung bestellt werden.



