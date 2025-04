Das Rahmenprogramm der ISH ist so umfangreich und vielfältig.

Das UN-Nachhaltigkeitsziel Nr. 6 steht für sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für alle - die „Value of Water Conference“ am 17. und 18. März 2025 im Congress Center der Messe Frankfurt greift dieses Ziel auf und liefert eine abwechslungsreiche Mischung aus Keynotes, Impulsvorträgen, Diskussionsrunden und internationalen Best Practice Präsentationen.

Wie lassen sich innovative Lösungen und politische Rahmenbedingungen so gestalten, dass eine klimaneutrale Zukunft in Gebäuden realisierbar wird? Antworten auf diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Building Future Conference, die vom 17. bis 20. März 2025 im Rahmen der ISH stattfindet - Treffpunkt für Fachleute aus Politik/ Kommunen, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Energieversorger sowie für Planer, Architekten und Projektentwickler. Außerdem findet auf dem Messegelände wieder der „Deutsche Energieberatertag“, veranstaltet von Econsult, statt. Zum anderen bietet der Kongress „House of Energy“ wichtige Impulse.

Auch die Zukunft des Handwerks ist Teil der Agenda der ISH 2025. Die ISH 2025 in Frankfurt bietet die Möglichkeit, die neuesten Trends im Handwerk hautnah zu erleben. Digitalisierung, Energieeffizienz, nachhaltige Materialien und vorausschauende Wartung sind zentrale Themen, die die Branche verändern.

Einen Überblick aller rund um die Fachmesse ISH stattfindenden Konferenzen, Events, Special Areas und geführte Touren finden Sie hier.



