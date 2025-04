Die alle zwei Jahre stattfindende Fachmesse ISH und deren Aussteller repräsentieren das gesamte Anwendungsspektrum der weltweiten SHK-Branche – von nachhaltiger Heizungs-/ Klima-/ Lüftungstechnik, über modernes Baddesign bis hin zu intelligenten Gebäudetechnik-Steuerungen. Die ISH 2025 startet schon bald und findet vom 17. bis 21. März am Messegelände in Frankfurt am Main/ D statt.

Stefan Seitz, Leiter Markenmanagement bei der ISH/ Messe Frankfurt, berichtet Herbert Bachler im Installateur TV Podcast über zurückgekehrte Aussteller und die neuen Konzepte der Messe – darunter gezielte Maßnahmen zur Besucherführung und den Treffpunkt Handwerk in der Halle 6.1. Zudem erklärt er, warum Social Media und Influencer in der SHK-Branche immer wichtiger werden und wie die ISH dieses Potenzial nutzt.

Welche Innovationen bei der ISH in Frankfurt zu erwarten sind und warum eine Messe mehr als nur eine Ausstellung ist, verrät er Herbert Bachler im Interview auch.

Der Installateur TV Podcast (Dauer: rund 25 Minuten) ist auf verschiedenen Kanälen anzuhören: Spotifiy, Apple Podcast, Podigee.

Der Video-Podcast („Vodcast“) ist auf Youtube anzusehen.



