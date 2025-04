Die Aussteller der ISH zeigen eine Vielzahl von Lösungen zur nachhaltigen Wärmeerzeugung. In den Hallen 12.0, 12.1 und 10.1 liegt der Fokus auf strombasierten Heizsystemen wie Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen und Heimspeichern. Hier zählen u. a. Bosch, Buderus, Daikin, Kermi, LG, Midea, Mitsubishi, Nibe, Samsung, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt und Wolf zu den Ausstellern.

Biomasse-Heizsysteme, nachhaltige Holzwärme, Solarthermie, Abgassysteme, finden die Besucher in Halle 11.0. Zu den Ausstellern zählen u. a. Atec, BHT Windhager, Fröling, Hargassner, HERZ, Jeremias, ÖkoFEN, Schräder und Wodtke.

Gas- und flüssigkeitsbasierte Heizsysteme, die auch innovative Energieträger wie E-Fuels, Biomethan und Wasserstoff nutzen, finden Besuchende in den Hallen 11.0, 12.0 und 12.1.

Das Thema Nah- und Fernwärme hat in Halle 9.1 einen Platz. Hier präsentieren Aussteller Lösungen für die Wärmenetzinfrastruktur sowie zur Wärmeübergabe ins Gebäude.