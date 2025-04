Der Spezialist für erneuerbare Energien, Klima und Wärme wird im Frühjahr 2025 verschiedene Neuheiten sowie wichtige Produkte aus dem Portfolio präsentieren.

Auf der WEBUILD Energiesparmesse in Wels/OÖ (5. – 9. März 2025) ist REMKO in Halle 20 (Stand F290) ebenso präsent, wie bei der Weltleitmesse ISH in Frankfurt (17. bis 20. März 2025). Egal ob Wels oder Frankfurt: Den Besuchern (m/w/d) werden interessante Lösungen zum Heizen und/oder Kühlen von REMKO für die jeweiligen Wünsche/ Projekte präsentiert. Nicht neu, aber trotzdem sehr interessant (für die Sanierung), ist z. B. die Wärmepumpe ohne Außengerät zum Heizen und Kühlen, die REMKO mit verschiedenen Kältemitteln im Programm führt.

Unter dem Motto „REMKO – Mehr als Technik“ nutzt das Unternehmen die ISH, um (in Halle 12.0/ Stand E39) eine Reihe von Neuentwicklungen für die Heizungs- und Klimabranche in Frankfurt vorzustellen. Geräte, die mit dem natürlichen Kältemittel R290 bestens für die Zukunft gerüstet sind. Zu den Exponaten gehören auch mobile Raumklimageräte in modernem Kompakt-Design. Außerdem eine neue Serie von Kaltwasser-Erzeugern zum nachhaltigen Kühlen und Heizen, ideal für Komfortklimatisierung oder Prozessanwendungen.

Die WKM PRO erweitert das Wärmepumpen-Sortiment von REMKO um ein schlankes Monoblock-Gerät in cleverer Baukastentechnik. Des Weiteren steht mit der modularen Energiezentrale SQW PRO ein flexibles Versorgungssystem für Großobjekte bereit.

Zum Erfolgskonzept von REMKO zählt auch der persönliche Kontakt mit Kunden, Installationsbetrieben und dem Fachhandel: Im partnerschaftlichen Austausch ermittelt REMKO schnell und zuverlässig Lösungen für den individuellen Bedarf. Denn Produktinnovationen entstanden/entstehen im direkten Dialog mit dem Handwerk. Insofern können/ sollen Fachleute auf den Messeständen von REMKO auch ihre Wünsche/ Vorschläge deponieren.



