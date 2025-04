Bei den Ausstellern wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einige Produkt-Neuigkeiten treffen. Die Hersteller wissen, dass die Faktoren Zeit & Energie bei vielen eine große Rolle spielt und haben meist nachgeschärft. Entsprechend werden Profis also auch einiges erfahren, wie/ wodurch man Zeit (bei der Montage) und Energie (im Betrieb) sparen könnte. Wem das an News nicht reicht, kommt bei der WEBUILD Energiesparmesse nicht zu kurz. Eine Gelegenheit zum Branchentalk bietet etwa der Heringsschmaus am Mittwoch (5. März), zu dem die Messe Wels gemeinsam mit „Wir Installateure“ (= Gemeinschaftsstand von OaseBad, Bundes- und Landesinnungen, Zukunftsforum SHL/ MeineHeizung) in Halle 21 einlädt. Das wird aber nicht alles sein, was das Rahmenprogramm bei der WEBUILD Energiesparmesse in Wels bieten wird.

Von 5. bis 7. März 2025 (von 9 bis 17 Uhr) wird die WEBUILD Energiesparmesse in Wels ihre Tore für Fachbesucher öffnen; ab Freitag 7. März (bis Sonntag 9. März) steht die Messe den Endkunden (m/w/d) zur Verfügung.



